Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

Совместное патрулирование провели российские и турецкие военнослужащие в провинции Хасеке в районе Камышлы на северо-востоке Сирии, оно прошло без происшествий, сообщил представитель российской группировки в Сирии полковник Андрей Титов.

"В рамках меморандума, подписанного Россией и Турцией в Сочи (главами государств - ИФ) проведено 144 российско-турецкое патрулирование. От населенного пункта Шейрек далее по согласованному маршруту. Патрулирование прошло в штатном режиме", - сказал Титов, который руководил российской колонной при патрулировании.

Встреча военнослужащих двух стран состоялась на пункте пропуска вблизи населенного пункта Джарих-эль-Файкани. Совместная колонна техники за четыре часа прошла маршрут в 95 км и провела мониторинг обстановки в населенных пунктах Деллик, Теллль-Кадиш, Кирбатли и Телль-Тайр где, согласно раннее достигнутым договоренностям, не должно быть курдских вооруженных формирований.

В совместном патрулировании приняли участие около 70 военнослужащих обеих стран и порядка 10 единиц техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции. Военнослужащие вооруженных сил Турецкой республики передвигались на бронеавтомобилях Kirpi.

Маршруты совместного патрулирования российская и турецкая стороны составляют совместно. Во взаимодействии военнослужащим помогают военные переводчики.