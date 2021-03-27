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СНГ 27.03.2021 08:43

Делегация Туркменистана проведет переговоры в Москве по приоритетным векторам туркмено-российского сотрудничества

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов возглавит туркменскую делегацию, которая с 30 марта по 2 апреля проведет в Москве переговоры по приоритетным направлениям туркмено-российского сотрудничества, сообщает Государственное информационное агентство страны.

О подготовке к рабочему визиту туркменской делегации в Москву Мередов доложил президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову на заседании правительства в пятницу, сообщает агентство.

В ходе визита планируется обсуждение перспектив сотрудничества с регионами РФ в нефтегазовой, химической, промышленной, сельскохозяйственной отраслях, транспортном секторе, торгово-экономической и научно-образовательной сферах, в области здравоохранения.

Также запланированы встреча и переговоры между руководителями внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых будут рассмотрены возможности наращивания межгосударственного партнёрства.

Мередов также примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое состоится 2 апреля в Москве. Его повестка дня включит комплекс вопросов, касающихся укрепления региональной и международной безопасности,

По итогам предстоящих встреч и переговоров предусматривается подписание ряда двусторонних документов по сотрудничеству в различных сферах, отмечает агентство.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]