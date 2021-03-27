В Казахстан поступит 3 млн доз китайской вакцины Sinovac и 1 млн доз российской вакцины "Спутник Лайт", сообщил министр здравоохранения республики Алексей Цой.
"Спутник Лайт" - 1 млн доз, уже есть договоренность с правительством России. (...) На подходе около 3 млн доз Sinovac (китайское производство - ИФ-К). Эта вакцина тоже заходит. Мы еще с Pfizer ведем переговоры параллельно. То есть, в апреле месяце до 3 млн вакцин", - сообщил Цой на совещании в Алматы.
Он добавил, что еще 1 млн доз вакцины от коронавируса изготовит Карагандинский фармкомплекс.
По его словам, в ближайшее время в регионы ожидается поставка 750 тыс. доз вакцины, произведенной в Караганде.
Цой также информировал, что с 1 апреля в Казахстане начнет действовать счетчик вакцинации с данными о поступлении вакцин на склады в регионы и привитии граждан против COVID-19.
С 1 февраля в Казахстане началось поэтапное вакцинирование населения от коронавируса российской вакциной "Спутник V", произведенной в России, с 23 февраля к процессу вакцинации добавлен препарат, произведенный в Караганде. В конце апреля планируется начать вакцинацию отечественной вакциной.
В первую очередь вакцинации против COVID-19 подлежат медицинские работники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, военные.
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