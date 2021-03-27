Число заражений COVID-19 в мире превысило 126 млн, число жертв - 2,76 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 126 млн 134 тыс. 260, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 767 тыс. 546, выздоровели более 100 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 159 тыс. 966 инфицированных COVID-19, зафиксировано 548 тыс. 87 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 404 тыс. 414 заболевших, из них умерли 307 тыс. 112 человека, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 908 тыс. 910, число скончавшихся - 161 тыс. 240, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 356,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 688 человек, Бразилии - 1 тыс. 438, Индии - 116.