Число выявленных за сутки случаев коронавируса на Украине снизилось

Украинские медики на утро субботы зафиксировали в стране 17 424 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровевших - 7 124 человека, умерли 290 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Днем ранее, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19.

Число инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 632 131 человек, 31 751 пациент скончался, 1 297 282 человека выздоровели.