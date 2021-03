Снять застрявший в Суэцком канале контейнеровоз с мели в субботу попытаются дважды

Управление Суэцкого канала в субботу намерено предпринять как минимум две попытки снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, сообщает Associated Press.

Время этих работ зависит от наступления прилива.

На разблокировке застрявшего контейнеровоза задействованы десять буксиров. Кроме того, с места происшествия извлечено 20 тыс. тонн грунта.

В компании Shoei Kisen, которая владеет этим контейнеровозом, в свою очередь сообщили в субботу, что намерены рассмотреть возможность его частичной разгрузки для того, чтобы облегчить его тоннаж, однако признали, что эта операция будет связана с рядом сложностей.

Согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.