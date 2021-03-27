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Дальнее зарубежье 27.03.2021 11:58

Снять застрявший в Суэцком канале контейнеровоз с мели в субботу попытаются дважды

Управление Суэцкого канала в субботу намерено предпринять как минимум две попытки снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, сообщает Associated Press.

Время этих работ зависит от наступления прилива.

На разблокировке застрявшего контейнеровоза задействованы десять буксиров. Кроме того, с места происшествия извлечено 20 тыс. тонн грунта.

В компании Shoei Kisen, которая владеет этим контейнеровозом, в свою очередь сообщили в субботу, что намерены рассмотреть возможность его частичной разгрузки для того, чтобы облегчить его тоннаж, однако признали, что эта операция будет связана с рядом сложностей.

Согласно данным сайта по слежению за морскими перевозками MarineTraffic.com, в связи с ситуацией в Суэцком канале некоторые суда уже пошли в обход Африки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, СУЭЦ, КОНТЕЙНЕРОВОЗ, МЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]