В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 387 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 885 случаев, умерли за сутки 387 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 тыс. 885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 062 (11,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено 387 летальных исходов от коронавируса, 10 тыс. 337 пациентов были выписаны из больниц по выздоровлению.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 551 новый случай COVID-19 за сутки, и это наибольшие показатели среди всех регионов РФ, 54 человека скончались, 1 тыс. 368 выздоровели.

Субъектами с наименьшими темпами прироста являются Еврейская АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Тыва и Чукотский АО - по два случая за сутки.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 510 тыс. 744 случаев коронавирусной инфекции (+0,20 % за минувшие сутки), 97 тыс. 404 умерших и 4 млн. 130 тыс. 498 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 119,1 млн. тестов на COVID-19, из них 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 482 тыс. 428 человек.