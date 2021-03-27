Президент Мексики хочет ограничить деятельность частного сектора в нефтяной сфере - СМИ

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил в мексиканский парламент - Конгресс - законопроект, принятие которого может позволить правительству приостановить выдачу разрешений на деятельность частных компаний в нефтяной промышленности, сообщили СМИ.

По мнению президента, предыдущие администрации "перекосили" энергетический рынок в пользу деловых интересов частников и намеревались разделить национальную нефтяную компанию Petroleos Mexicanos (Pemex) и энергетическую компанию Comision Federal de Electricidad (CFE).

Внесенный главой государства законопроект предусматривает ряд мер по усилению госконтроля над нефтегазовой отраслью, включая предоставление правительству права на приостановку выдачи разрешений на деятельность в отрасли частным компаниям, если эта деятельность может представлять угрозу для страны.

Согласно законопроекту, правительство может приостанавливать выдачу разрешений "в тех случаях, когда предвидится неминуемая угроза для национальной безопасности, энергетической безопасности или национальной экономики".

Вместе с тем, как отмечают СМИ, в законопроекте нет подробных указаний на то, какие обстоятельства могут считаться угрозой.