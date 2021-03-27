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Дальнее зарубежье 27.03.2021 16:07

Жилой дом рухнул в Каире, пятеро погибли, есть пострадавшие

Не менее пяти человек погибли в субботу в результате обрушения жилого дома в восточной части Каира, более 20 получили травмы, сообщает западная пресса со ссылкой на представителей властей столицы Египта.

"Кризисный штаб получил информацию в 03:00 местного времени об обрушении 10-этажного жилого дома", - говорится в заявлении, распространенном городскими властями.

Место обрушения посетил губернатор Каира Халед Абдель Ааль. Он объявил о создании специализированного инженерного комитета, который займется технической инспекцией соседних зданий на предмет повреждений, вызванных обрушением.

Очевидцы между тем сообщают, что под обломками рухнувшего здания могут еще находиться люди.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Тэги: ЕГИПЕТ, КАИР, ДОМ, ОБРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]