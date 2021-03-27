Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках визита в Тегеран обсудил в субботу с советником руководителя Исламской республики Иран Али Лариджани участие Тегерана в китайской инициативе "Один пояс - один путь", сообщает Анатолийское агентство новостей.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в эфире иранского телевидения сообщил, что в ходе визита Ван И в Тегеран будет подписано соглашение сотрудничестве между Китаем и Ираном сроком на 25 лет.

Хатибзаде напомнил, что впервые тема соглашения была затронута в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году.

По его словам, в соглашении учтены экономические аспекты сотрудничества двух стран и участие Ирана в инициативе "Один пояс - один путь".