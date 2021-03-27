На границе Армении и Азербайджана погранпосты временно размещаются на основе советских военных карт - вице-премьер Армении

Пограничные посты на границе Армении и Азербайджана выставляются на основе советских военных карт периода 1970-ых гг., заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.
"Размещение пограничных постов осуществляется в рамках логики военных карт 1975-1976 гг. Это временное размещение до окончательной делимитации и демаркации границ. А для этого необходимо иметь двусторонние отношения", - сказал Авинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".
По его словам, процесс делимитации и демаркации границ - долгосрочный процесс.
"Мы до сих пор не завершили этот процесс с Грузией. Но этот процесс, рано или поздно, мы должны пройти со всеми соседями", - отметил Авинян.
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