На границе Армении и Азербайджана погранпосты временно размещаются на основе советских военных карт - вице-премьер Армении

Пограничные посты на границе Армении и Азербайджана выставляются на основе советских военных карт периода 1970-ых гг., заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"Размещение пограничных постов осуществляется в рамках логики военных карт 1975-1976 гг. Это временное размещение до окончательной делимитации и демаркации границ. А для этого необходимо иметь двусторонние отношения", - сказал Авинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

По его словам, процесс делимитации и демаркации границ - долгосрочный процесс.

"Мы до сих пор не завершили этот процесс с Грузией. Но этот процесс, рано или поздно, мы должны пройти со всеми соседями", - отметил Авинян.