Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.03.2021 18:38

Власти Манилы усиливают ограничения из-за COVID-19

Ограничительные меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией будут усилены с понедельника в столице Филиппин Маниле и прилегающих к ней районах, сообщает в субботу региональная пресса со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Гарри Роке.

"Поскольку мы будем находиться дома, можно ожидать снижения уровня заражений. Правительство готово оказывать поддержку", - заявил он.

Перемещение по столичному региону, в котором проживает более 24 млн человек, а также в соседних провинциях Кавите, Лагуна, Булакан и Рисаль с 29 марта по 4 апреля будет ограничено, все люди, присутствие которых на рабочих местах не является обязательным, будут переведены на удаленную работу, будет приостановлена работа общественного транспорта. Кроме того, будут запрещены массовые собрания, с 18:00 до 05:00 местного времени будет действовать комендантский час.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, за сутки на Филиппинах выявлено 9,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболели 712,5 тыс. человек, более 581 тыс. пациентов выздоровели, 13,1 тыс. скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИЛИППИНЫ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, УСИЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]