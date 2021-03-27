Власти Манилы усиливают ограничения из-за COVID-19

Ограничительные меры в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией будут усилены с понедельника в столице Филиппин Маниле и прилегающих к ней районах, сообщает в субботу региональная пресса со ссылкой на пресс-секретаря президента страны Гарри Роке.
"Поскольку мы будем находиться дома, можно ожидать снижения уровня заражений. Правительство готово оказывать поддержку", - заявил он.
Перемещение по столичному региону, в котором проживает более 24 млн человек, а также в соседних провинциях Кавите, Лагуна, Булакан и Рисаль с 29 марта по 4 апреля будет ограничено, все люди, присутствие которых на рабочих местах не является обязательным, будут переведены на удаленную работу, будет приостановлена работа общественного транспорта. Кроме того, будут запрещены массовые собрания, с 18:00 до 05:00 местного времени будет действовать комендантский час.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, за сутки на Филиппинах выявлено 9,6 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране заболели 712,5 тыс. человек, более 581 тыс. пациентов выздоровели, 13,1 тыс. скончались.
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