Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.03.2021 19:12

Иран и Китай подписали соглашение о партнерстве сроком на 25 лет

Главы МИД Ирана и Китая Джавад Зариф и Ван И подписали в субботу в Тегеране соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

Соглашением предусмотрено развитие отношений двух стран по 20 различным направлениям, в частности в сферах политики, сотрудничества исполнительных властей, в культурной, юридической, оборонной сферах, в области безопасности, а также по региональным и международным проблемам.

По словам Ван И, отношения Китая и Ирана носят постоянный и стратегический характер и не зависят от сиюминутной ситуации.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде

напомнил, что впервые тема этого соглашения была затронута в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Тегеран в 2016 году.

По его словам, в соглашении учтены экономические аспекты сотрудничества двух стран и участие Ирана в инициативе "Один пояс - один путь".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КИТАЙ, ПАРТНЕРСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Москва и Пекин отвергают попытки США торпедировать сделку с Ираном - Лавров США намерены помешать торговле вооружениями между Китаем и Ираном - Помпео США, настаивая на восстановлении санкций против Ирана, нарушают международное право в угоду своим интересам - глава МИД КНР Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена - Google Зариф поблагодарил власти Китая за поддержку Ирана в международных организациях Иран пообещал вскоре провести военно-морские учения с участием России и Китая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]