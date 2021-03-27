В Азербайджане зафиксировано 1690 случаев COVID-19, 19 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1690 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 254,37 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1759 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 19 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 464.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 235,606 тыс. человек (+713 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15,3 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,67 тыс. тестов на коронавирус (накануне 8 923 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 826,454 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов