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Здравоохранение 27.03.2021 17:04

В Азербайджане зафиксировано 1690 случаев COVID-19, 19 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1690 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 254,37 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1759 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 19 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 464.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 235,606 тыс. человек (+713 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 15,3 тыс. человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,67 тыс. тестов на коронавирус (накануне 8 923 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 826,454 тыс. тестов на COVID-19.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]