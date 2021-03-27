Зеленский надеется на пересмотр решения Индии об ограничении экспорта вакцины от Covid

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что правительство Индии пересмотрит решение об ограничении экспорта вакцины от коронавирусной болезни, сообщила пресс-служба главы государства.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил Зеленский.

Он отметил, что политические деятели потеряли голову в погоне за популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал Зеленский.