Украина получит вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели - Зеленский

Вторая партия вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech ожидается уже в ближайшие недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он уточнил, что подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз, сообщает пресс-служба президента.
"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей", - подчеркнул Зеленский.
25 марта в Киев прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech 215 тыс. доз.
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