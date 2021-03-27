Власти Таджикистана смягчают ограничения в связи с COVID-19

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом в Таджикистане разрешил проведение свадеб с участием до ста человек и с соблюдением санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В документе, опубликованном от имени штаба на сайте Национального информационного агентства "Ховар", говорится, что решение принято "с учетом улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в стране".

В соответствии с постановлением, министерству здравоохранения и социальной защиты и местным властям поручено принять необходимые меры по обеспечению и соблюдению санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года. Последний раз о выявленных заболевших сообщалось 10 января. Тогда коронавирус подтвердился у трех человек.

По состоянию на вечер 27 марта, по данным Минздрава, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляло 13 тыс. 308, излечились 13 тыс. 218 человек, или 99,3% от общего числа заболевших. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек.

23 марта в стране стартовала официальная кампания вакцинации в Таджикистане. По данным Минздрава, в целом по Таджикистану создано 3 тыс. пунктов вакцинации. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, работники стратегических отраслей экономики, лица старше 60 лет, лица с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также работники науки и образования.