Причинами нештатной ситуации в Суэцком канале могли стать технические ошибки и человеческий фактор - глава Управления канала

Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной ситуации, сложившейся с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале, заявил в субботу глава Управления канала Усама Рабийе.
"Сильные ветры и погодные факторы - это не основные причины из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки", - сказал он.
При этом Рабийе исключил как версию, возможные преднамеренные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования, документации для которого хватает.
Рабийе отметил некоторый прогресс в операции по снятию контейнеровоза с мели, но о каких-либо сроках возобновления судоходства через Суэцкий канал он говорить воздержался.
По его словам, сейчас проход через канал ожидает 321 судно, их командам власти предоставляют всю необходимую логистическую поддержку.
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