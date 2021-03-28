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Дальнее зарубежье 28.03.2021 01:51

Причинами нештатной ситуации в Суэцком канале могли стать технические ошибки и человеческий фактор - глава Управления канала

Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной ситуации, сложившейся с контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале, заявил в субботу глава Управления канала Усама Рабийе.

"Сильные ветры и погодные факторы - это не основные причины из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки", - сказал он.

При этом Рабийе исключил как версию, возможные преднамеренные действия. Окончательные причины, по его словам, будут выяснены в ходе расследования, документации для которого хватает.

Рабийе отметил некоторый прогресс в операции по снятию контейнеровоза с мели, но о каких-либо сроках возобновления судоходства через Суэцкий канал он говорить воздержался.

По его словам, сейчас проход через канал ожидает 321 судно, их командам власти предоставляют всю необходимую логистическую поддержку.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, СУЭЦ, КОНТЕЙНЕРОВОЗ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]