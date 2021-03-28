США планируют 26 апреля запустить на орбиту новый спутник оптико-электронной разведки

Тяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy 26 апреля должна стартовать на орбиту с секретным спутником NROL-82 в интересах Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания United Launch Alliance (ULA).
Запуск будет осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния. Ракета-носитель со спутником уже установлена на стартовой площадке.
ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.
Сведения о спутнике строго засекречены. Однако, по имеющимся данным, на эллиптическую орбиту с перигеем 260 км и апогеем 1000 км будет выведен очередной разведывательный спутник KH-11 Key Hole ("Замочная скважина") с оптико-электронной аппаратурой. Основная задача спутника размером с автобус и весом 1,9 тонны заключается в передаче разведывательному сообществу США в реальном режиме времени изображений с ультравысоким разрешением.
Разрешающая способность аппаратуры спутника KH-11 составляет приблизительно 15 см. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра - такое же, как на американском космическом телескопе Hubble, который в свое время был создан компанией Lockheed Martin как раз на основе разведывательного спутника KH-11. По размерам он также напоминает Hubble и имеет длину 19,5 метров, диаметр - около 3 метров.
На данный момент в составе американской орбитальной группировки уже имеются четыре тяжелых спутников типа KH-11. Последний был выведен на орбиту в январе 2019 года. По имеющимся данным, стоимость одного спутника составляет около двух млрд долл.
На границе Армении и Азербайджана погранпосты временно размещаются на основе советских военных карт - вице-премьер Армении
Посол РФ в Ереване рассказал о возможных темах переговоров глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
ЦБ РФ считает справедливой текущую цену на нефть - первый зампред
Президент Мексики хочет ограничить деятельность частного сектора в нефтяной сфере - СМИ
В Азербайджане зафиксировано 1690 случаев COVID-19, 19 человек скончались
Доминикана с 1 апреля изменит правила въезда иностранцев
Число заражений COVID-19 в мире превысило 126 млн, число жертв - 2,76 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам