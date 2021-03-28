Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.03.2021 09:40

Власти Сирии начали экономить горючее из-за приостановки поставок через Суэцкий канал - СМИ

Министерство нефти Сирии ввело ограничения на поставки горючего по стране из-за приостановившегося импорта энергоресурсов через Суэцкий канал, сообщает Sky News.

Власти пояснили, что такой шаг необходим, чтобы гарантированно снабжать нужными объемами топлива больницы, телекоммуникационные центры, ключевые объекты инфраструктуры.

Sky News отмечает, что и до инцидента, парализовавшего на прошлой неделе движение по Суэцкому каналу, в Сирии наблюдался дефицит энергоносителей. Во многом это вызвано санкциями, введёнными западными странами против Дамаска.

Движение по Суэцкому каналу парализовало севшее на мель грузовое судно Ever Given. Попытки снять его с мели пока успехом не увенчались. Тем не менее, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, КАНАЛ, НЕФТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]