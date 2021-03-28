Несколько человек получили ранения в результате нападения в библиотеке канадского Ванкувера - СМИ

По меньшей мере, шесть человек с ножевыми ранениями были доставлены в больницу канадского города Ванкувера после нападения неизвестного с ножом на посетителей городской библиотеки и рядом с ней, сообщают СМИ с места событий.
В больнице журналистам не смогли сообщить о состоянии поступивших раненых.
Королевская канадская конная полиция информировала в твиттере о "нескольких пострадавших" и о задержании злоумышленника.
"Похоже, подозреваемый был один", - говорится в сообщении полиции. Поиск людей, которые могли быть ранены в результате нападения, продолжается.
Подробности и данные о нападавшем пока не приводятся.
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