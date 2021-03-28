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Дальнее зарубежье 28.03.2021 11:59

Партия канцлера Германии Меркель теряет сторонников - результаты опроса

Результаты опроса общественного мнения компанией Kantar, опубликованные в воскресенье, показали, что блок германских Христиано-демократического союза (ХДС) и Христино-социального союза (ХСС) продолжает терять популярность у потенциальных избирателей перед общенациональными выборами, назначенными на сентябрь.

По результатам опроса, ХДС/ХСС, к которому относится и канцлер Германии Ангела Меркель, поддержали 25% респондентов, на 2% меньше, чем неделей ранее. Падение стало четвертым подряд снижением поддержки консервативного альянса до самого низкого уровня с начала марта прошлого года в связи с невыразительными результатами борьбы правительства с пандемией коронавируса, проблемами с поставками противовирусных вакцин, скандалов с закупками защитных масок, отмечают СМИ.

"В стране происходит смена настроений", - заявил газете Bild am Sonntag премьер-министр Баварии и лидер ХСС Маркус Зедер, который является возможным претендентом на пост канцлера.

Он сказал: "Союз должен показать, что у него еще есть силы и идеи, что он не исчерпан и не изношен. Теперь ему нужны новые начинания".

В то же время, как свидетельствуют данные опроса, на 1% выросла поддержка партии "Зеленые", она набрала 23% голосов опрошенных и приблизилась к ХДС.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИИ, ПОДДЕРЖКА, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]