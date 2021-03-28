Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.03.2021 11:03

США осуждают введение Китаем санкций против американских представителей - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне осуждают санкции Китая в отношении представителей американской Комиссии по международной религиозной свободе, введенные Пекином в ответ на санкции США в связи с Синьцзяном.

"Мы осуждаем санкции Китайской Народной Республики в отношении двух членов независимой Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF)", - написал он в своем твиттере.

Он отметил, что "попытки Пекина скрыть критику серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует привлечению еще большего международного внимания".

Накануне Китай ввел санкции отношении главы USCIRF Гейл Мэнчин, вице-председателя USCIRF Тони Перкинса, а также члена канадского парламента Майкла Чонга.

В сообщении МИД КНР говорилось, что Соединенные Штаты и Канада при введении 22 марта санкций против физических лиц и организации в Синьцзяне основывались на "лжи и дезинформации", санкции Китая стили ответной мерой. Министерство потребовало от Вашингтона и Оттавы прекращения вмешательства во внутренние дела Китая, и рекомендовало "свернуть с ошибочного пути".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИТАЙ, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Байден обещает не допустить, чтобы Китай стал самой могущественной страной в мире Китайско-американская встреча на Аляске подтвердила серьезные различия в позициях сторон Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей Консультации США и КНР на Аляске - возможность для обсуждения ряда проблем, а не стратегический диалог - Блинкен Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос Девять из десяти американцев считают Китай соперником или врагом США - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]