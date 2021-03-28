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Дальнее зарубежье 28.03.2021 12:36

Пентагон и союзники США призвали военных Мьянмы "прекратить насилие в отношении народа"

Главы министерств обороны США и ряда союзнических стран выступили с совместным заявлением, осуждающим вооруженные силы Мьянмы за акты насилия против населения страны и призывающим к его прекращению.

"Мы, как руководители оборонных ведомств, осуждаем применение смертоносной силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном Пентагоном.

В нем говорится, что военные должны следовать международным стандартам поведения и "несут ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат".

"Мы настоятельно призываем вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие, и работать над восстановлением уважения и доверия со стороны народа страны, которые они утратили в результате своих действий", - подчеркивается в заявлении.

Заявления подписали министры обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Новостной портал Myanmar Now сообщал, что накануне более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим написал в твиттере: "Нас ужасает кровопролитие силами безопасности Мьянмы, которые свидетельствуют, что хунта жертвует жизнями людей, чтобы служить избранным. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мужественный народ Мьянмы отвергает господство военного террора".

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, МЬЯНМА, ЗАЯВЛЕНИЕ


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