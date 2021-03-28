Главы министерств обороны США и ряда союзнических стран выступили с совместным заявлением, осуждающим вооруженные силы Мьянмы за акты насилия против населения страны и призывающим к его прекращению.
"Мы, как руководители оборонных ведомств, осуждаем применение смертоносной силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном Пентагоном.
В нем говорится, что военные должны следовать международным стандартам поведения и "несут ответственность за защиту, а не за причинение вреда людям, которым они служат".
"Мы настоятельно призываем вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие, и работать над восстановлением уважения и доверия со стороны народа страны, которые они утратили в результате своих действий", - подчеркивается в заявлении.
Заявления подписали министры обороны Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи, Великобритании и США.
Новостной портал Myanmar Now сообщал, что накануне более 50 человек погибли в столкновениях участников антиправительственных протестов и сил безопасности в нескольких городах Мьянмы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в связи с этим написал в твиттере: "Нас ужасает кровопролитие силами безопасности Мьянмы, которые свидетельствуют, что хунта жертвует жизнями людей, чтобы служить избранным. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Мужественный народ Мьянмы отвергает господство военного террора".
Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.
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