Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике - СМИ

Небольшой самолет "Сессна" потерпел аварию в граничащим с США северном мексиканском штате Сонора, погибли пять пассажиров и пилот, один человек получил ранения, сообщило агентство Associated Press (AP).
Среди погибших - чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.
Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона, он разбилась вскоре после взлета.
Причины и обстоятельства происшествия расследуются, сообщила прокуратура мексиканского штата.
На границе Армении и Азербайджана погранпосты временно размещаются на основе советских военных карт - вице-премьер Армении
Посол РФ в Ереване рассказал о возможных темах переговоров глав МИД Азербайджана, Армении и России в Москве
В Белоруссии за беспорядки осудили уже около 90 человек, дела еще более 150 человек направлены в суды
ЦБ РФ считает справедливой текущую цену на нефть - первый зампред
Президент Мексики хочет ограничить деятельность частного сектора в нефтяной сфере - СМИ
До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии
Несколько человек получили ранения в результате нападения в библиотеке канадского Ванкувера - СМИ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 126,7 млн, число жертв - 2,77 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
NEQSOL Holding прокомментировал покупку компании Caucasus Online
Nar совместно с Фондом «ЯШАТ» представляет новрузские подарки семьям шехидов и ветеранам войны
Компания Bakcell присоединилась к очередной инициативе Фонда YAŞAT
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам