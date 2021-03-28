Польша ожидает взаимовыгодных предложений от российских энергокомпаний -посол

Польша намерена продолжить энергетическое сотрудничество с Россией, ждет от российских экономических операторов взаимовыгодных и конкурентоспособных предложений, заявил новый посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский.

"Польша не отказывается от энергетического сотрудничества. Россия - крупный экспортер, работающий на глобальном рынке. Наш подход по-прежнему будет основываться на глубоком анализе коммерческих выгод в сочетании с рациональным взглядом на надежность поставок и их направлений", - сказал Краевский в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что "российские компании продают нефть и газ в ряд европейских стран, они знают рынок, прекрасно знают цены и условия контрактов".

"В такой ситуации, используя большой опыт, представить взаимовыгодное и конкурентоспособное предложение не должно быть проблемой", - заявил дипломат.

Вместе с тем, Краевский напомнил, что "Польша интенсивно работает над развитием газовой инфраструктуры, реализуя такие проекты, как строительство газопровода Baltic Pipe, газовые соединения с Литвой и Словакией, а также расширение терминала СПГ в Свиноуйсьце, что позволяет импортировать газ практически из каждого уголка мира. "Реализация представленных инвестиций в первую очередь положительно повлияет на повышение безопасности поставок газа в Польшу и другие страны Центральной и Восточной Европы", - отметил он.

Посол подчеркнул, что "создание центра сформирует еще более конкурентный рынок газа в Центральной и Восточной Европе, что приведет к большей доступности продукта и его более низкой цене".

"Ситуация, в которой мы имеем дело с монополией на рынке поставок, не способствует снижению цен и порождает чувство отсутствия безопасности", - заявил Краевский. Он отметил, что "развитие газового хаба должно привести, прежде всего, к снижению цен на это топливо для конечных потребителей".