Санкции и контрсанкции представляют серьезное препятствие на пути экономического сотрудничества - посол Польши в России

Отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будет стимулировать экономическую и инвестиционную деятельность польских компаний в России, заявил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский.
"Я убежден, что снятие ограничений после пандемии, безусловно, будет стимулировать экономическое и инвестиционное сотрудничество польских компаний в России., - сказал Краевский в интервью "Интерфаксу".
По его словам, "уже сейчас это присутствие заметно, особенно в таких отраслях, как производство гигиенических и перевязочных материалов и флористика".
В то же время, как отметил дипломат, "европейские санкции, а тем более российские контрсанкции, представляют собой серьезное препятствие на пути ничем не ограниченного развития экономического сотрудничества".
"Надо помнить, что это следствие сложных и непростых политических отношений между ЕС и Россией", - заявил Краевский.
Он также обратил внимание на то, что "для польских предпринимателей важным элементом, учитываемым при зарубежной экспансии, является предсказуемость правил экономического обмена".
"Если польские компании заметят, что в России они могут рассчитывать на стабильные условия и честную конкуренцию, они непременно отправятся на Волгу, Дон или Неву. Однако пока что Россия в рейтинге внешней привлекательности занимает место хуже по сравнению с соседней Украиной, Турцией или Чили", - заявил Краевский.
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