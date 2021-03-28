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Дальнее зарубежье 28.03.2021 15:30

Санкции и контрсанкции представляют серьезное препятствие на пути экономического сотрудничества - посол Польши в России

Отмена ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будет стимулировать экономическую и инвестиционную деятельность польских компаний в России, заявил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский.

"Я убежден, что снятие ограничений после пандемии, безусловно, будет стимулировать экономическое и инвестиционное сотрудничество польских компаний в России., - сказал Краевский в интервью "Интерфаксу".

По его словам, "уже сейчас это присутствие заметно, особенно в таких отраслях, как производство гигиенических и перевязочных материалов и флористика".

В то же время, как отметил дипломат, "европейские санкции, а тем более российские контрсанкции, представляют собой серьезное препятствие на пути ничем не ограниченного развития экономического сотрудничества".

"Надо помнить, что это следствие сложных и непростых политических отношений между ЕС и Россией", - заявил Краевский.

Он также обратил внимание на то, что "для польских предпринимателей важным элементом, учитываемым при зарубежной экспансии, является предсказуемость правил экономического обмена".

"Если польские компании заметят, что в России они могут рассчитывать на стабильные условия и честную конкуренцию, они непременно отправятся на Волгу, Дон или Неву. Однако пока что Россия в рейтинге внешней привлекательности занимает место хуже по сравнению с соседней Украиной, Турцией или Чили", - заявил Краевский.

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Тэги: ПОЛЬША, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]