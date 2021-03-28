Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.03.2021 13:00

В РФ более 9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 336 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 088 случаев, умерли за сутки 336 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 088 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 160 (12,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После относительного снижения числа заражений коронавирусом, зафиксированного по данным на субботу, количество новых случаев вновь превысило 9 тыс. Такие колебания в пределах от более 8 тыс. до более 9 тыс. наблюдаются в России последние две недели.

За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 8 тыс. 630 человек, 336 пациентов скончались.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 878 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались, 1 тыс. 151 выздоровели.

Среди всех субъектов РФ Москва, по-прежнему, держит лидерство по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшее количество выявлено в Магаданской области, Тыве и Чукотском АО - по одному случаю, в Ненецком АО не зафиксировано ни одного случая коронавируса за сутки.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 519 тыс. 832 случая коронавирусной инфекции (+0,20% за минувшие сутки), 97 тыс. 740 умерших и 4 млн. 139 тыс. 128 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 119,5 млн. тестов на COVID-19, из них 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 482 тыс. 192 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 393 умерших - оперштаб В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 401 умерший - оперштаб В РФ более 9,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб В РФ более 9,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 475 умерших - оперштаб В РФ более 10,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 379 умерших - оперштаб В РФ более 12,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 417 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]