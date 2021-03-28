В РФ более 9 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 336 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 088 случаев, умерли за сутки 336 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 088 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 160 (12,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
После относительного снижения числа заражений коронавирусом, зафиксированного по данным на субботу, количество новых случаев вновь превысило 9 тыс. Такие колебания в пределах от более 8 тыс. до более 9 тыс. наблюдаются в России последние две недели.
За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписаны 8 тыс. 630 человек, 336 пациентов скончались.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 878 новых случаев COVID-19 за сутки, 52 пациента скончались, 1 тыс. 151 выздоровели.
Среди всех субъектов РФ Москва, по-прежнему, держит лидерство по уровню суточного прироста новых заболевших, наименьшее количество выявлено в Магаданской области, Тыве и Чукотском АО - по одному случаю, в Ненецком АО не зафиксировано ни одного случая коронавируса за сутки.
С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн. 519 тыс. 832 случая коронавирусной инфекции (+0,20% за минувшие сутки), 97 тыс. 740 умерших и 4 млн. 139 тыс. 128 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 119,5 млн. тестов на COVID-19, из них 341 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 482 тыс. 192 человек.
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