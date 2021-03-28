Вакцина Moderna против COVID-19 станет доступна в Британии в апреле

Первые партии вакцины компании Moderna против коронавируса COVID-19 появятся в Великобритании в апреле, и этим препаратом начнут прививать население, пишет газета The Guardian.
Всего Британия заказала 17 млн доз вакцины Moderna, и первые дозы ожидаются уже в следующем месяце, подтвердил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден. Он не уточнил, сколько именно доз прибудет, но речь идет о сотнях тысяч, отмечает издание.
Он также отметил, что британское правительство уверено в том, что к 15 апреля будет вакцинировано население старше 50 лет, а к концу июля - все оставшиеся взрослые.
Британские власти выдали разрешение на применение в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, в январе. Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная властями Великобритании. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, а также препарата компании AstraZeneca.
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