В Азербайджане зафиксирован 1831 случай COVID-19, 27 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 831 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 256,201 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1690 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 27 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 491.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 236,151 тыс. человек (+545 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 16,559 тыс. человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 10 590 тестов на коронавирус (накануне 9 670 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 837,044 тыс. тестов на COVID-19.
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