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СНГ 28.03.2021 17:00

Путин практически не испытал побочных явления после прививки от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после прививки от коронавируса особых побочных явлений у него не было.

Президент РФ в минувший вторник привился российской вакциной от коронавируса, но какой из трех существующих - держится в тайне.

В интервью ведущему программы "Москва.Кремль.Путин" телеканал "Россия" (ВГТРК) Павлу Зарубину президент сказал, что у него почтит не было побочных эффектов от вакцины.

"Сейчас скажу почему почти. Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял - в левую руку делали (укол - ИФ) - почувствовал не боль, нет, какой -то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает", - сказал Путин.

При этом температура была нормальная, добавил он.

Президент также сказал, что после прививки "спортом не занимался трое суток". "Ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру - нормально - все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный\горячий душ, кстати говоря рекомендую", - сказал президент РФ. Путин заметил, что процедура самая простая, но очень действенная, "немножко поддерживает иммунитет". "Ну вот, пожалуй, и все", - заключил глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРИВИВКА, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]