Порядка 11 тысяч человек со стороны Армении были ранены во время военного конфликта в Нагорном Карабахе

Около 11 тыс. армянских военных и добровольцев получили ранения в период войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заявил заместитель начальника военно-медицинского управления ВС Армении Гегам Пашикян.
"В течение 44 дней войны в госпиталях и больницах среди военнослужащих, полицейских, погранвойск Службы нацбезопаности, добровольцев было до 11 тыс. раненых и больных", сказал Пашикян журналистам в воскресенье.
По его словам, 55% имели легкие ранения, 35% - средней тяжести, 7% - тяжелые ранения, 2% - крайне тяжелые.
"В настоящее время около 1500 военнослужащих получают лечение. 885 человек получили группы инвалидности первой, второй и третьей степени", - отметил Пашикян.
По данным на 22 марта, общее количество внесенных в список погибших военнослужащих составляет - 2 тыс. 652.
20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официально подтвержденное количество погибших в войне в Нагорном Карабахе составляет 3 тыс. 250 человек.
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