Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 28.03.2021 17:53

Армения и Азербайджан должны совместно пользоваться ж/д сообщением с Ираном и Россией - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

"Наши железные дороги в Иран и Россию проходят через Азербайджан. Не может быть так, чтобы мы получили дорогу по их территории, а они по нашей - нет. Мы должны принять решения о том, что должны взаимно пользоваться дорогами", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении в воскресенье.

По его словам, необходимо изменить отношение к региону.

"Да, в регионе у нас есть враги, но давайте зафиксируем, что чем больше мы считаем их врагами, так и они считают нас врагами. В регионе мы должны создать благоприятную атмосферу вокруг Армении. А для этого мы тоже должны изменить нашу точку зрения в отношении региона", - отметил Пашинян.

Ранее на этой неделе вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Армения и Азербайджан при посредничестве России обсуждают возможность восстановления всех транспортных коммуникаций, действовавших в период СССР.

"Обсуждения ведутся по восстановлению всех коммуникаций, действовавших в советские времена. Это и автодороги, и железные дороги", - сказал Григорян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте 24 марта.

Он напомнил, что трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана провела ряд заседаний.

"Есть прогресс, но пока работы ведутся на экспертном уровне", - отметил Григорян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТРАНСПОРТ, ПАШИНЯН


Похожие новости


На границе Армении и Азербайджана погранпосты временно размещаются на основе советских военных карт - вице-премьер Армении Баку и Ереван обсуждают восстановление транспортных коммуникаций, действовавших в советские времена - вице-премьер Армении Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций Армении с Азербайджаном Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода Путин в телефонных разговорах с Алиевым и Пашиняном обсудил реализацию договоренностей по Карабаху Грузия готова предоставить Азербайджану и Армении платформу для диалога по конкретным темам

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]