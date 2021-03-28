Пашинян, чтобы провести выборы в парламент, в апреле подаст в отставку, но останется и.о. премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.
"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении в воскресенье.
Обращаясь к собравшимся, он сказал: "Если вы подтвердите (наши полномочия - ИФ) мы продолжим служить вам лучше, чем раньше, если нет - передадим власть тому, кого вы выберете".
Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.
Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.
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