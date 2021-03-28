Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.03.2021 18:19

Пашинян, чтобы провести выборы в парламент, в апреле подаст в отставку, но останется и.о. премьера

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

"В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал Пашинян на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении в воскресенье.

Обращаясь к собравшимся, он сказал: "Если вы подтвердите (наши полномочия - ИФ) мы продолжим служить вам лучше, чем раньше, если нет - передадим власть тому, кого вы выберете".

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


Похожие новости


Пашинян не усматривает противоречий в своих заявлениях о самолетах Су-30СМ Пашинян призвал обсудить параметры перехода от парламентской к полупрезидентской форме правления в Армении Пашинян подтверждает, что досрочные парламентские выборы в Армении пройдут по пропорциональной системе Пашинян вряд ли сможет остаться у власти после внеочередных парламентских выборов в Армении - российский эксперт Пашинян подал в суд за клевету на лидера оппозиционной партии Постанджян В Армении завершилась встреча премьера и президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]