До 20 человек возросло число раненых при взрыве в церкви в Индонезии

По меньшей мере 20 человек получили ранения при взрыве в католической церкви в городе Макассар в Индонезии после службы в честь Вербного воскресенья, сообщает Associated Press.

Среди получивших ранения - четыре человека из службы охраны, остальные - прихожане церкви. Они все направлены в больницы.

Полиция также установила, что взрыв совершили два смертника, один из которых - женщина. Расследование пока не установило, принадлежат ли они к какой-либо известной террористической сети, либо действовали самостоятельно.

Ранее сообщалось о 14 раненных, также полиция не сразу установила, что два человека произвели взрыв, а не один. Оба смертника умерли на месте происшествия.

Священник церкви Вильгельм Тулак рассказал, что как только он завершил мессу, он услышал громкий взрыв. По его словам, это произошло, когда первая часть прихожан стала покидать церковь. Он также отметил, что два человека, приблизившиеся на мотоцикле к церкви, вызвали подозрение у сотрудников службы охраны, и те двинулись к ним навстречу. Тогда смертники привели в действие взрывное устройство.

Президент Джоко Видодо осудил это нападение и заявил, что оно не имеет ничего общего с какой-либо религией, поскольку все религии не приемлют терроризма.

После окончания мессы в Вербное воскресенье в Базилике Святого Петра, открывшей Страстную неделю в Ватикане, папа римский Франциск призвал помолиться за жертв насилия. В частности, он отметил "те нападения, которые произошли сегодня утром в Индонезии перед собором в городе Макассара".