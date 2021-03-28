Оппозиция Армении на митинге в Ереване озвучила требование о полном отстранении Пашиняна от власти

Внепарламентская оппозиция Армении намерена сосредоточиться на том, чтобы полностью лишить власти премьер-министра Никола Пашиняна, который в апреле, чтобы провести парламентские выборы, подаст в отставку, но продолжит исполнять обязанности премьера.

"Мы должны превратить де-юре отставку Пашиняна в отставку де-факто и отстранить его от власти", - заявил координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции в воскресенье в Ереване.

По его словам, оппозиционное движение совершит поездки по областям с целью "окончательного формирования общенародного требования отставки премьер-министра".

Митинг оппозиции в Ереване завершился шествием по центральным улицам.

Ранее в воскресенье Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы парламента. Нового премьера назначает парламентское большинство.