Армения закупила партию вакцины AstraZeneca

Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики.

"Приобретено 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX", - отметили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что вакцина предусмотрена для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителе социальных центров.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов после прививки. О рассмотрении вопроса о приостановке поставок данной вакцины заявили также Казахстан и Киргизия.