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Регион 28.03.2021 20:18

Армения закупила партию вакцины AstraZeneca

Армения приобрела 24 тыс. доз вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве республики.

"Приобретено 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX", - отметили в Минздраве.

В ведомстве сообщили, что вакцина предусмотрена для групп риска, в частности, медработников, лиц, которым больше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников и жителе социальных центров.

Ранее о приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после случаев возникновения тромбов после прививки. О рассмотрении вопроса о приостановке поставок данной вакцины заявили также Казахстан и Киргизия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]