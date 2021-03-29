SpaceX планирует в понедельник провести новое испытание прототипа космического корабля Starship

Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, в понедельник будет запущен в испытательный суборбитальный полет, сообщает компания SpaceX.
Старт ожидается после полудня по времени Восточного побережья США.
В минувшую пятницу были проведены очередные статические огневые испытания двигателей корабля Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата).
Корабль был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас почти три недели назад.
В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.
4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через семь минут взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.
"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с повредил опоры и часть "юбки" (корпуса)", - говорилось в сообщении основателя SpaceX Илона Маска в твиттере.
Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.
Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.
В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.
Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.
В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.
В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.
В начале декабря прошлого года Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.
Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.
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