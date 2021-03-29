Следующим этапом пандемии COVID-19 будет заражение домашних животных - глава центра им. Гамалеи

Патогенный потенциал коронавируса SARS-CoV-2 еще не реализован, следующим этапом пандемии COVID-19 станет заражение домашних и сельскохозяйственных животных, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал. Следующий этап - заражение сельскохозяйственных и домашних животных", - сообщил Гинцбург в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", - добавил он.

Поэтому, по мнению директора центра им. Гамалеи, "надо быть готовым к длительному существованию с этим возбудителем".