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Происшествия 29.03.2021 09:42

Двадцать человек пострадали в результате пожара на НПЗ в Индонезии

Пять человек получили сильные ожоги, еще 15 незначительные травмы в результате пожара, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina Balongan в Индонезии, сообщает агентство ANTARA.

"Согласно предварительным данным, пять человек получили сильные ожоги", - сообщил исполняющий обязанности главы регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Индрамаю Чая.

По его словам, всего пострадали 20 человек. Пять человек получили серьезные ранения, 15 - незначительные. Все они были доставлены в близлежащие больницы.

Он уточнил, что среди пострадавших - жители домов, расположенных рядом с НПЗ, а также случайные прохожие.

Взрыв, вызвавший пожар, произошел на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в районе Индрамаю в провинции Западная Ява в ночь на понедельник.

Кадры взрыва, опубликованные в социальных сетях, показывают огненный шар и густые клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Отмечается, что взрыв был слышен в десятках километров от нефтеперерабатывающего завода.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, НПЗ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]