Пхеньян обвинил СБ ООН в использовании двойных стандартов при оценке действий Северной Кореи

Посягательством на суверенитет Северной Кореи назвал директор департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су заседание в пятницу по инициативе США Комитета по санкциям Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с пусками Пхеньяном в четверг двух баллистических ракет малой дальности.
На заседании комитета Вашингтон призвал ужесточить контроль за выполнением санкционного режима и ввести дополнительные ограничения в отношении КНДР, поскольку использование Северной Кореей баллистических технологий запрещено резолюциями СБ ООН. Совбез также принял решение созвать 30 марта закрытое заседание для рассмотрения вопроса о ракетных пусках КНДР.
В заявлении северокорейского дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), говорится: "Это представляет собой отрицание прав суверенного государства и явное использование двойных стандартов, которыми СБ ООН пользуется на основе "резолюций" ООН - прямых продуктов враждебной политики США в отношении КНДР".
"Я решительно осуждаю действия СБ ООН как серьезное посягательство на достоинство независимого государства и его суверенитет и как вопиющее нарушение Устава ООН, поскольку СБ ООН проводит заседания и расследования в отношении КНДР с крайней предвзятостью", - говорится в заявлении.
Чо Чхоль Су предупредил, что, если СБ ООН продолжит придерживаться двойных стандартов, это приведет лишь к обострению, а не к улучшению ситуации, к конфронтации, а не к диалогу на Корейском полуострове".
Он добавил: "Любая попытка ущемить наше право на самооборону неизбежно вызовет ответные меры".
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