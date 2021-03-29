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Дальнее зарубежье 29.03.2021 10:15

Венесуэла предлагает нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти.

"У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем", - сказал президент, выступая по государственному телевидению.

В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о доступе Венесуэлы к вакцинам через механизм COVAX. Однако на прошлой неделе власти страны заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca - один из основных препаратов, поставляемых по линии COVAX в Латинскую Америку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ВАКЦИНЫ, НЕФТЬ, ПЛАТЕЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]