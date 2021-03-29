Венесуэла предлагает нефть в качестве платы за поставку вакцин от коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против COVID-19 поставками нефти.
"У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем", - сказал президент, выступая по государственному телевидению.
В настоящее время Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о доступе Венесуэлы к вакцинам через механизм COVAX. Однако на прошлой неделе власти страны заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca - один из основных препаратов, поставляемых по линии COVAX в Латинскую Америку.
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