Власти Синьцзяна предупредили шведского ритейлера о проблемах со сбытом товаров на китайском рынке

Шведской компании H&M следует серьезно подходить к проблеме китайского Синьцзяна и не вмешивать политику в свою торговую деятельность, заявил в понедельник представитель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Сюй Гуйсян.
Он заявил журналистам на брифинге, что компания не должна политизировать свою экономическую деятельность, и что H&M больше не сможет зарабатывать деньги на китайском рынке.
H&M - крупнейшая в Европе компания розничной торговли - столкнулась с бойкотом ее товаров китайскими покупателями после того, как распространенный ею прошлогодний комментарий, касающийся ситуации в Синьцзяне, был опубликован в китайских социальных сетях.
H&M заявила в 2020 году, что она больше не будет закупать произведенный в Синьцзяне хлопок, ссылаясь на сообщения об использовании в СУАР "принудительного труда".
Китай неоднократно опровергал эти обвинения, а также обвинения в других нарушениях прав человека в отношении мусульманских меньшинств в автономном районе.
Сюй Гуйсян также сказал на брифинге, что Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский Союз и Канада, используя в качестве надуманного предлога проблему прав человека в Синьцзяне, занимаются политическими манипуляциями с целью дестабилизации ситуации в Китае.
Ранее США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции против ряда представителей и юридических лиц Синьцзяна, обвинив их в нарушении прав уйгуров, проживающих в СУАР. Китай принял ответные санкционные меры.
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