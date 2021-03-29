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Дальнее зарубежье 29.03.2021 11:02

Власти Синьцзяна предупредили шведского ритейлера о проблемах со сбытом товаров на китайском рынке

Шведской компании H&M следует серьезно подходить к проблеме китайского Синьцзяна и не вмешивать политику в свою торговую деятельность, заявил в понедельник представитель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР Сюй Гуйсян.

Он заявил журналистам на брифинге, что компания не должна политизировать свою экономическую деятельность, и что H&M больше не сможет зарабатывать деньги на китайском рынке.

H&M - крупнейшая в Европе компания розничной торговли - столкнулась с бойкотом ее товаров китайскими покупателями после того, как распространенный ею прошлогодний комментарий, касающийся ситуации в Синьцзяне, был опубликован в китайских социальных сетях.

H&M заявила в 2020 году, что она больше не будет закупать произведенный в Синьцзяне хлопок, ссылаясь на сообщения об использовании в СУАР "принудительного труда".

Китай неоднократно опровергал эти обвинения, а также обвинения в других нарушениях прав человека в отношении мусульманских меньшинств в автономном районе.

Сюй Гуйсян также сказал на брифинге, что Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский Союз и Канада, используя в качестве надуманного предлога проблему прав человека в Синьцзяне, занимаются политическими манипуляциями с целью дестабилизации ситуации в Китае.

Ранее США, Канада, Великобритания и ЕС ввели санкции против ряда представителей и юридических лиц Синьцзяна, обвинив их в нарушении прав уйгуров, проживающих в СУАР. Китай принял ответные санкционные меры.

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Тэги: КИТАЙ, СИНЬЦЗЯН, ШВЕЦИЯ, КОМПАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]