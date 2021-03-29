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29.03.2021 10:27

ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов

Исполнительная власть города Гянджа заключило с ООО «Rovshan Oguz Qrup» контракты для продолжения работ по строительству ряда объектов.

Согласно информации, опубликованной на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключены два контракта общей стоимостью 18,75 млн манатов.

Первый контракт направлен на продолжение строительства дворца спорта. Сумма контракта - 9,4 млн манатов.

Предметом второго договора является продолжение строительства Гянджинского государственного драматического театра. Сумма контракта составляет 9,35 млн манатов.

Как сообщалось ранее, ИВ Гянджи в 2020 году заключило с Rovshan Oguz Qrup контракт на сумму 4,6 млн манатов на строительство Дворца спорта и на 16,9 млн манатов на строительство драматического театра.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЯНДЖА, ИВ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]