ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов

Исполнительная власть города Гянджа заключило с ООО «Rovshan Oguz Qrup» контракты для продолжения работ по строительству ряда объектов.

Согласно информации, опубликованной на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключены два контракта общей стоимостью 18,75 млн манатов.

Первый контракт направлен на продолжение строительства дворца спорта. Сумма контракта - 9,4 млн манатов.

Предметом второго договора является продолжение строительства Гянджинского государственного драматического театра. Сумма контракта составляет 9,35 млн манатов.

Как сообщалось ранее, ИВ Гянджи в 2020 году заключило с Rovshan Oguz Qrup контракт на сумму 4,6 млн манатов на строительство Дворца спорта и на 16,9 млн манатов на строительство драматического театра.

Х.Насирзаде