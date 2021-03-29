ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов

Исполнительная власть города Гянджа заключило с ООО «Rovshan Oguz Qrup» контракты для продолжения работ по строительству ряда объектов.
Согласно информации, опубликованной на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключены два контракта общей стоимостью 18,75 млн манатов.
Первый контракт направлен на продолжение строительства дворца спорта. Сумма контракта - 9,4 млн манатов.
Предметом второго договора является продолжение строительства Гянджинского государственного драматического театра. Сумма контракта составляет 9,35 млн манатов.
Как сообщалось ранее, ИВ Гянджи в 2020 году заключило с Rovshan Oguz Qrup контракт на сумму 4,6 млн манатов на строительство Дворца спорта и на 16,9 млн манатов на строительство драматического театра.
Х.Насирзаде
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