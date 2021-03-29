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Инфраструктура и тендеры 29.03.2021 10:30

Азеришыг направит около 4,3 млн манатов на закупку материалов и товаров для проектов в центрах ASAN

ОАО «Азеришыг» направит около 4,3 млн манатов на закупку товаров и материалов, необходимых для проектов общества, реализуемых в центрах «ASAN Xidmet».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с фирмой «Meqaplus». Сумма контракта – 4 млн 283,703 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ТОВАРЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]