Азеришыг направит около 4,3 млн манатов на закупку материалов и товаров для проектов в центрах ASAN

ОАО «Азеришыг» направит около 4,3 млн манатов на закупку товаров и материалов, необходимых для проектов общества, реализуемых в центрах «ASAN Xidmet».

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с фирмой «Meqaplus». Сумма контракта – 4 млн 283,703 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова