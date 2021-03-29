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Транспорт и связь 29.03.2021 11:41

Турецкая Anadolujet возобновила рейсы Анкара-Москва

Турецкая авиакомпания Anadolujet ("дочка" Turkish Airlines) в воскресенье возобновила регулярные рейсы Анкара Москва, сообщает аэропорт "Внуково".

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжных Boeing 737.

Регулярное авиасообщение между РФ и Турцией, прерванное из-за COVID-19 в марте прошлого года, было возобновлено в сентябре.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАРЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]