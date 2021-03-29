Турецкая Anadolujet возобновила рейсы Анкара-Москва

Турецкая авиакомпания Anadolujet ("дочка" Turkish Airlines) в воскресенье возобновила регулярные рейсы Анкара Москва, сообщает аэропорт "Внуково".

Рейсы будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжных Boeing 737.

Регулярное авиасообщение между РФ и Турцией, прерванное из-за COVID-19 в марте прошлого года, было возобновлено в сентябре.