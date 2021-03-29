Азеришыг направит свыше 4,4 млн манатов на закупку электромагнитных аппаратов

ОАО «Азеришыг» направит более 4,4 млн манатов на закупку электромагнитных товаров для автоматического управления электрооборудованием с расстояния.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт общество подписало с ООО «Sabah Costruction».

Сумма контракта – 4 млн 447,008 тыс. манатов.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова