Число заражений COVID-19 в мире превысило 127 млн, число жертв - 2,78 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 127 млн 193 тыс. 688, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 783 тыс. 689, выздоровели около 101 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 30 млн 262 тыс. 380 инфицированных COVID-19, зафиксировано 549 тыс. 335 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.
На второй позиции в мире по числу инфицированных - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 534 тыс. 688 заболевших, из них умерли 312 тыс. 306 человека, вылечились более 11 млн.
Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 12 млн 39 тыс. 644, число скончавшихся - 161 тыс. 843, поправились более 11,3 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 358,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 692 человек, Бразилии - 1 тыс. 462, Индии - 116.
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