ASK привлекла консультанта для проведения анализа бизнес процессов стекольной «дочки»

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) направит $22 тыс. на проведения анализа бизнес процессов ООО «ASK Стекло» («дочка» ASK).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с турецкой компанией «YNG Danishmanlik Ltd» подписан контракт для оказания консалтинговых услуг. Сумма контракта – $22 тыс.

ООО «ASK Стекло» создано в феврале 2018 года и расположено в Баку. Предприятие расположено на территории 22 га и оснащено самым современным итальянским оборудованием. Наряду с использованием местного сырья, «ASK Стекло» также закупает его в России, Украине и Турции. Производственная мощность завода составляет 80-85 млн единиц стекольной тары.

Б.Рустамбеков