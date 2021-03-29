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Бизнес и законодательство 29.03.2021 11:28

ASK привлекла консультанта для проведения анализа бизнес процессов стекольной «дочки»

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) направит $22 тыс. на проведения анализа бизнес процессов ООО «ASK Стекло» («дочка» ASK).

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с турецкой компанией «YNG Danishmanlik Ltd» подписан контракт для оказания консалтинговых услуг. Сумма контракта – $22 тыс.

ООО «ASK Стекло» создано в феврале 2018 года и расположено в Баку. Предприятие расположено на территории 22 га и оснащено самым современным итальянским оборудованием. Наряду с использованием местного сырья, «ASK Стекло» также закупает его в России, Украине и Турции. Производственная мощность завода составляет 80-85 млн единиц стекольной тары.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ASK, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]