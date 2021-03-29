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Карабахский конфликт 29.03.2021 11:40

Пашинян боится новой войны с Азербайджаном, поэтому будет соблюдать договоренности по Карабаху – российский политолог

Российский политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет выполнять трехсторонние обязательства по Карабаху, так как боится новой войны с Азербайджаном.

«Условия мирного договора с Азербайджаном по Карабаху Пашинян будет, в основном, выполнять. Потому что боится войны опять. И потому что Россия требует выполнять договор», - написал Марков на своей странице в соцсети Fcebook.

По его мнению, Пашинян, вероятнее всего, победит на досрочных парламентских выборах в Армении летом 2021 года. «Видимо, Пашинян получит на них большинство, хотя и сильно меньше, чем раньше. Видимо, после выборов Пашинян останется премьер-министром», - подчеркнул политолог.

Марков считает, что несколько месяцев протестов в Армении после окончания войны в Карабахе показали, что оппоненты Пашиняна еще менее популярны, чем сам армянский премьер. «Новых лиц не появилось. А старые лица, такие как бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, так и не восстановили свою популярность. Их считают виновными и в развале армии и в коррупции. К тому же Россия не поддержала идею сместить Пашиняна», - написал политолог.

Р.Ахмедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИТОЛОГ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]