Пашинян боится новой войны с Азербайджаном, поэтому будет соблюдать договоренности по Карабаху – российский политолог

Российский политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет выполнять трехсторонние обязательства по Карабаху, так как боится новой войны с Азербайджаном.

«Условия мирного договора с Азербайджаном по Карабаху Пашинян будет, в основном, выполнять. Потому что боится войны опять. И потому что Россия требует выполнять договор», - написал Марков на своей странице в соцсети Fcebook.

По его мнению, Пашинян, вероятнее всего, победит на досрочных парламентских выборах в Армении летом 2021 года. «Видимо, Пашинян получит на них большинство, хотя и сильно меньше, чем раньше. Видимо, после выборов Пашинян останется премьер-министром», - подчеркнул политолог.

Марков считает, что несколько месяцев протестов в Армении после окончания войны в Карабахе показали, что оппоненты Пашиняна еще менее популярны, чем сам армянский премьер. «Новых лиц не появилось. А старые лица, такие как бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, так и не восстановили свою популярность. Их считают виновными и в развале армии и в коррупции. К тому же Россия не поддержала идею сместить Пашиняна», - написал политолог.

Р.Ахмедов